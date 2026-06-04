Vollsperrung! Elbebrücke nach Unfall komplett dicht

Tangermünde - Seit den frühen Morgenstunden ist die Elbebrücke in Tangermünde ( Landkreis Stendal ) aufgrund eines Unfalls voll gesperrt.

Aufgrund der Sperrung kommt es derzeit zu Behinderungen im Busverkehr. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Bei dem Crash auf der B188 wurde nach Angaben der Polizei Stendal eine Person verletzt. Genaue Umstände des Vorfalls sind bislang nicht bekannt.

Derzeit ist die Bundesstraße zwischen Tangermünde und der Kreuzung mit der B107 voll gesperrt.

Wie der Landkreis Stendal am Morgen mitteilte, kommt es daher aktuell zu Behinderungen im Buslinienverkehr. Insbesondere sei der Schülerverkehr betroffen.