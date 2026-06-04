Vollsperrung! Elbebrücke nach Unfall komplett dicht

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Im Landkreis Stendal ist die Elbebrücke nach einem Unfall voll gesperrt. Eine Person wurde verletzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Tangermünde - Seit den frühen Morgenstunden ist die Elbebrücke in Tangermünde (Landkreis Stendal) aufgrund eines Unfalls voll gesperrt.

Aufgrund der Sperrung kommt es derzeit zu Behinderungen im Busverkehr. (Symbolbild)
Aufgrund der Sperrung kommt es derzeit zu Behinderungen im Busverkehr. (Symbolbild)  © Carsten Rehder/dpa

Bei dem Crash auf der B188 wurde nach Angaben der Polizei Stendal eine Person verletzt. Genaue Umstände des Vorfalls sind bislang nicht bekannt.

Derzeit ist die Bundesstraße zwischen Tangermünde und der Kreuzung mit der B107 voll gesperrt.

Wie der Landkreis Stendal am Morgen mitteilte, kommt es daher aktuell zu Behinderungen im Buslinienverkehr. Insbesondere sei der Schülerverkehr betroffen.

Nach Angaben der Polizei Stendal dürfte die Sperrung am Donnerstagvormittag aufgrund von Bergungsarbeiten noch für mehrere Stunden andauern.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa

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