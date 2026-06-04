Vollsperrung nach tödlichem Unfall! Elbebrücke komplett dicht

Tangermünde - Seit den frühen Morgenstunden war die Elbebrücke in Tangermünde ( Landkreis Stendal ) aufgrund eines schweren Unfalls voll gesperrt. Eine Person kam ums Leben.

Aufgrund der Sperrung kam es zu Behinderungen im Busverkehr. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Nach Angaben der Polizei Stendal befuhr ein 62-Jähriger die B188 gegen 4.38 Uhr von Stendal in Richtung Rathenow mit seinem Mazda.

Auf der Strecke zwischen der Elbebrücke und der Abfahrt B107 überholte ein vor ihm fahrender Wagen ein sogenanntes Leichtkraftfahrzeug.

Der Mazda-Fahrer übersah das Kleinfahrzeug, sodass es zu einem Auffahrunfall kam.

Hierbei zog sich der 56-jährige Fahrer des kleinen Autos lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er wenig später verstarb.

Wie eine Sprecherin der Polizei erklärte, mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die B188 für mehr als vier Stunden voll gesperrt.