VW kracht in Verkehrsinsel und Ampel: Zwei Verletzte im Harz

Halberstadt - Schlimmer Unfall im Landkreis Harz : Am Donnerstagmorgen wurden zwei Menschen verletzt. Die Umstände sind ein Rätsel.

Im Harz hat ein VW-Fahrer einen schweren Unfall gebaut. © Polizeirevier Harz

Gegen 8.40 Uhr war ein 64-jähriger Autofahrer mit seinem VW auf der Quedlinburger Landstraße in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

An der Kreuzung zum Media-Markt-Parkplatz hielt der VW-Fahrer an, legte den Rückwärtsgang ein und überfuhr eine Verkehrsinsel.

Dort krachte er gegen eine Ampel, geriet auf die Grünfläche neben der Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen Baum.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, ist unklar, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Derzeit könnte aber ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

Der 64-Jährige wurde schwer und seine Beifahrerin leicht verletzt, beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden.