VW überschlägt sich mehrfach: Seniorin im Harz schwer verletzt

Quedlinburg - Schwerer Unfall im Landkreis Harz : Am Dienstag ist eine Rentnerin mit ihrem VW von der Straße abgekommen.

Bei Quedlinburg hat sich ein VW mehrfach überschlagen. © Polizeirevier Harz

Die 81 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem VW auf der L242 zwischen Gernrode und Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Dort wollte sie ein vorausfahrendes Auto überholen, beachtete jedoch nicht, dass ihr Hintermann bereits selbst zum Überholen ausgeschert war.

Die 81-Jährige steuerte zurück in ihre Spur, wobei sie aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, krachte der VW gegen ein Verkehrsschild und überschlug sich mehrmals.

Die Unfallfahrerin wurde im Inneren des Wracks eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

