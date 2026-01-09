Wegen glatter Fahrbahn: Frau prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Burg (bei Magdeburg) - Am Donnerstagvormittag ist eine Autofahrerin aufgrund von Glätte bei einem Unfall in Burg ( Jerichower Land ) schwer verletzt worden.

Die Feuerwehr musste die 41-Jährige aus ihrem Fahrzeug befreien. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Burg

Gegen 11.16 Uhr erhielt das Polizeirevier Jerichower Land über die Rettungsleitstelle die Meldung über einen Unfall auf der Landstraße 52, bei dem eine Person eingeklemmt wurde.

Beim Eintreffen der Beamten waren die Feuerwehr und ein Notarzt bereits mit der Rettung und medizinischer Ersthilfe beschäftigt.

Ersten Ermittlungen zufolge war eine 41-jährige Fahrerin auf der glatten Fahrbahn von der Straße abgekommen und anschließend gegen einen Baum geprallt. Hierbei wurde sie schwer verletzt.