Weil VW-Fahrerin nicht warten wollte: Zwei Verletzte nach Unfall auf wichtiger Kreuzung

Stendal - Heftiger Unfall in der altmärkischen Hansestadt Stendal ! Grund dafür war ein folgenschweres Missverständnis.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der VW der Frau auf die Seite. © Polizeirevier Stendal

Der Vorfall ereignete sich ausgerechnet gegen 15.30 Uhr auf der großen Kreuzung am Schützenplatz. Zu dieser Zeit herrschte an dem wichtigen Knotenpunkt reger Feierabendverkehr.

Wie das Polizeirevier Stendal berichtet, wollte eine Frau mit ihrem VW von der Bergstraße in die Parkstraße einbiegen und musste an der dortigen Ampel anhalten.

Als die Ampel auf Grün geschaltet hatte, konnte die Frau jedoch nicht abbiegen. Die Kreuzung war bereits mit Autos zugestellt, die vor ihr losfahren durften. Kurzerhand entschied sie sich, von der Rechtsabbiegespur geradeaus zu fahren.

Dabei beachtete sie jedoch nicht, dass die Ampel für Geradeausfahrende noch rot zeigte. Mitten auf der Kreuzung krachte ein anderer Wagen rechts in die Seite ihres Volkswagens. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass ihr Auto auf die Seite kippte.