Zwei Menschen verletzt: Motorrad kracht in ausparkenden Hyundai

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In Stendal ist ein Motorrad mit zwei Menschen gegen ein Auto gekracht. Beide Männer mussten mit teils schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von Robert Lilge

Stendal - Bei einem Ausparkmanöver eines Autofahrers sind am Dienstagnachmittag in Stendal zwei Menschen auf einem Motorrad verletzt worden.

Trotz sofortiger Bremsung krachte das Motorrad in den Hyundai.
Trotz sofortiger Bremsung krachte das Motorrad in den Hyundai.  © Polizeirevier Stendal

Als der 72-Jährige mit seinem Hyundai i20 gegen 16.50 Uhr in der Stadtseeallee aus einer Parklücke ausparken wollte, habe er ein herannahendes Motorrad übersehen, teilte das Polizeirevier Stendal mit.

Der 24-jährige Biker und sein 26 Jahre alter Mitfahrer sind trotz einer sofortigen Vollbremsung gegen das Auto gekracht.

Während der 24-Jährige nur leichte Verletzungen davongetragen hatte, habe der 26-Jährige schwere Verletzungen erlitten, hieß es.

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Beide mussten anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten kam es in der Stadtseeallee zu Einschränkungen.

Titelfoto: Polizeirevier Stendal

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