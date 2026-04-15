Zwei Menschen verletzt: Motorrad kracht in ausparkenden Hyundai

Stendal - Bei einem Ausparkmanöver eines Autofahrers sind am Dienstagnachmittag in Stendal zwei Menschen auf einem Motorrad verletzt worden.

Trotz sofortiger Bremsung krachte das Motorrad in den Hyundai. © Polizeirevier Stendal

Als der 72-Jährige mit seinem Hyundai i20 gegen 16.50 Uhr in der Stadtseeallee aus einer Parklücke ausparken wollte, habe er ein herannahendes Motorrad übersehen, teilte das Polizeirevier Stendal mit.

Der 24-jährige Biker und sein 26 Jahre alter Mitfahrer sind trotz einer sofortigen Vollbremsung gegen das Auto gekracht.

Während der 24-Jährige nur leichte Verletzungen davongetragen hatte, habe der 26-Jährige schwere Verletzungen erlitten, hieß es.

Beide mussten anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.