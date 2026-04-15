Zwei Menschen verletzt: Motorrad kracht in ausparkenden Hyundai
Stendal - Bei einem Ausparkmanöver eines Autofahrers sind am Dienstagnachmittag in Stendal zwei Menschen auf einem Motorrad verletzt worden.
Als der 72-Jährige mit seinem Hyundai i20 gegen 16.50 Uhr in der Stadtseeallee aus einer Parklücke ausparken wollte, habe er ein herannahendes Motorrad übersehen, teilte das Polizeirevier Stendal mit.
Der 24-jährige Biker und sein 26 Jahre alter Mitfahrer sind trotz einer sofortigen Vollbremsung gegen das Auto gekracht.
Während der 24-Jährige nur leichte Verletzungen davongetragen hatte, habe der 26-Jährige schwere Verletzungen erlitten, hieß es.
Beide mussten anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.
Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten kam es in der Stadtseeallee zu Einschränkungen.
Titelfoto: Polizeirevier Stendal