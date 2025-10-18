Verdacht bestätigt: Deshalb starben Hunderte Kraniche in Kelbra

Kelbra - Nachdem am Stausee in Kelbra mehrere tote Kraniche gefunden wurden, hat sich der Verdacht auf Geflügelpest nun bestätigt.

Im Landkreis Mansfeld-Südharz hat sich der Verdacht auf Geflügelpest bestätigt. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Das Friedrich-Loeffler-Institut habe am Samstag das Veterinäramt des Kreises darüber informiert, teilte der Landkreis Mansfeld-Südharz mit. Es handle sich um das Virus H5N1. Insgesamt wurden rund um den See schon über 100 tote Tiere gefunden.

Halterinnen und Haltern von Geflügel werde deshalb dringend empfohlen, die Tiere im Stall zu lassen und auf entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu achten, erklärte der Kreis.

Die Geflügelpest wird umgangssprachlich auch als Vogelgrippe bezeichnet und ist eine hochansteckende Infektionskrankheit.

Seit Mittwoch seien bislang mehr als 50 Vögel verendet, weitere seien sichtbar krank, hieß es. Mitarbeitende des Veterinäramtes sammelten auf dem Areal einmal am Tag tote Tiere ein.

Zudem werde von dem Amt derzeit eine Allgemeinverfügung vorbereitet.