Verdi kritisiert geplante Klinik-Schließung: "Fatales Signal"

Zerbst - Nach der geplanten Schließung der Klinik Zerbst durch den Betreiber Helios plant die Gewerkschaft Verdi eine Mitgliederversammlung. Demnach sollen die aktuelle Situation und die nächsten Schritte mit den Beschäftigten des Klinikums am Freitag besprochen werden.

Verdi kritisiert die geplante Schließung der Helios Klinik Zerbst. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

"Die Schließung dieses Krankenhauses wäre ein fatales Signal - wir fordern die Ministerin auf, jetzt Verantwortung zu übernehmen und den Standort zu sichern", sagte die zuständige Gewerkschaftssekretärin Ulrike Lorenz gerichtet an Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (63, SPD).

Am Montagabend war bekannt geworden, dass das Helios-Klinikum in Zerbst zum Ende des Jahres in seiner bisherigen Form geschlossen werden soll.

Der stationäre Betrieb werde am 19. Dezember voraussichtlich eingestellt, teilte das Unternehmen mit. Der ambulante Betrieb soll fortgeführt werden.

Die rund 270 Beschäftigten sind demnach informiert worden. Mit allen Betroffenen werde über Beschäftigungsmöglichkeiten an anderen Helios-Standorten gesprochen.

Vorausgegangen war ein Gespräch zwischen der Geschäftsführung, dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld und dem Gesundheitsministerium. Gemeinsames Ziel sei es, die Versorgungsstrukturen sicherzustellen, sagte Gesundheitsministerin Grimm-Benne.

Die Landesärztekammer kritisiert die Art und Weise der Ankündigung des Klinikbetreibers: Helios werde seiner Verantwortung nicht gerecht, sagte der Präsident der Ärztekammer Sachsen-Anhalt, Uwe Ebmeyer.