Von abgetauchter Rechtsextremistin Liebich fehlt weiterhin jede Spur

Halle (Saale) - Seit rund vier Monaten suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach der verurteilten Rechtsextremistin Marla Svenja Liebic h (54) - bisher ohne Ergebnis.

Zweifellos eine Erscheinung: Liebich im Leipziger Landgericht im Juli 2025. (Archivfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Es gebe keinen neuen Sachstand zu melden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Halle auf der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mit. "Die Fahndungsmaßnahmen dauern an."

Liebich war zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, hatte die Haft in der Justizvollzugsanstalt in Chemnitz Ende August aber nicht angetreten.

Anfang dieses Jahres war bekannt geworden, dass Sven Liebich seinen Geschlechtseintrag von männlich zu weiblich und den Vornamen zu Marla Svenja hatte ändern lassen.