Wenn Sprache zur Hürde wird: Kliniken suchen Lösungen

Querfurt - Um Sprachbarrieren im Klinikalltag zu überwinden, setzen einige Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt verstärkt auf technische Lösungen – etwa professionelle Dolmetschdienste.

Bettina Wilms arbeitet als Chefärztin der psychiatrischen Klinik im Carl-von-Basedow-Klinikum. © David Hammersen/dpa

Im Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis wird dazu ein telefonisches Dolmetschangebot genutzt, das eine Verständigung zwischen medizinischem Personal und Patientinnen und Patienten ermöglichen soll.

"Die Dauer, bis man jemanden am Telefon hat, beträgt durchschnittlich 30 Sekunden", sagt Marthe Hammer, Geschäftsführerin des gemeinnützigen Dienstes Triaphon. Nach ihren Angaben sind schätzungsweise rund fünf Prozent der Patientinnen und Patienten auf Sprachmittlung angewiesen.

Gerade in Akutsituationen kann fehlende Verständigung zum Problem werden. "Der Extremfall ist, dass ich nicht in der Lage wäre, mit jemandem sehr, sehr schnell zu klären, ob er sich oder andere gefährden kann", sagt Bettina Wilms, Chefärztin der psychiatrischen Klinik im Carl-von-Basedow-Klinikum.

Viele Kliniken greifen bislang auf improvisierte Lösungen zurück, etwa mit mehrsprachigem Personal oder Angehörigen. Andere Häuser setzen auf unterschiedliche Ansätze.

Am Universitätsklinikum Magdeburg etwa gehört die Verständigung mit fremdsprachigen Patientinnen und Patienten zum Alltag. Im Klinikum Dessau sollen Smartphones mit Übersetzungsfunktionen helfen und in Halle kommen Dolmetschdienste und digitale Systeme zum Einsatz.