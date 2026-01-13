Verheerende Vogelgrippe: Halbe Million Nutztiere getötet

Dresden - Vogelgrippe, Afrikanische Schweinepest, Blauzungenkrankheit - Sachsen sieht sich durch Tierseuchen vor immer größere Herausforderungen gestellt.

Starb dieses Schwein an ASP? Vor drei Jahren war ein Drittel Sachsens ASP-Sperrzone. Heute sind nur noch Teile der Landkreise Bautzen und Görlitz betroffen. © DPA

"Globalisierung, Klimawandel und veränderte Rahmenbedingungen erhöhen das Risiko ihrer Ausbreitung", sagte am Dienstag Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD).

Als zuständige Ministerin dränge sie darauf, dass sich Behörden, Wissenschaft und Tierhalter noch mehr und besser vernetzen und austauschen. Köpping hat dabei sowohl die Prävention im Blick als auch den Kampf gegen Tierseuchen.

Sie ist überzeugt: Nur so können Seuchen früh erkannt, bekämpft, Tierleid verhindert und die Zukunft der Tierhaltung gesichert werden. Der Schutz der Tiergesundheit besitzt zentrale Bedeutung für die Landwirtschaft, die Ernährungssicherheit und die Gesellschaft.

"Um diesen Risiken wirksam zu begegnen, müssen wir neue Wege in der Tierseuchenbekämpfung gehen", sagte Köpping. Sie schritt dabei selbst voran, als sie die Jägerschaft in die Schweinepest-Bekämpfung einbezog.

Der Erfolg könnte ihr recht geben. Nur Wild- und keine Hausschweine fielen der Seuche im Freistaat bislang zum Opfer. Sie gilt in Sachsen als so gut wie getilgt. Es gibt derzeit nur noch einen aktiven Fall, der am 5. Februar ausläuft. Köpping: "Dann wird Sachsen nach fünfeinhalb Jahren frei von Schweinepest sein."