Großes Schlittern in Dresden: Allerlei Unfälle und übervolle Notaufnahmen

Dresden - Dieser Wechsel lief gefährlich ab! Nach "Elli" schob Tief "Gunda" warme Luft nach Sachsen . Doch diese war auch feucht und brachte Nieselregen mit sich. Das Blitzeis sorgte am Dienstag für Unfälle, volle Notaufnahmen und Startschwierigkeiten im Berufsverkehr.

Dieser elektrische Hyundai wurde in Lieske von der Straße gerammt. © Jens Kaczmarek/Lausitznews

Gegen 2 Uhr machte sich der Winterdienst in Dresden mit 42 Fahrzeugen an die Arbeit, schon seit der Nacht herrschte auf den Straßen der Landeshauptstadt gefährliche Glätte. Nicht nur dort: 40 Unfälle zählte die Polizeidirektion Görlitz in den ersten zwölf Stunden des Dienstags.

So wollte ein Lasterfahrer (44) kurz vor dem Ortseingang Lieske drei Autos überholen. Auf der glatten Straße stellte sich jedoch sein Aufleger quer, krachte in einen entgegenkommenden Hyundai. Dessen Fahrer (54) wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt, der Schaden liegt bei 25.000 Euro.

Im Direktionsbereich Dresden zählte die Polizei allein bis 10 Uhr 68 Unfälle, fast so viele, wie es sonst an einem ganzen Tag gibt.

So kam ein Volkswagen Caravelle auf der A17 in Höhe Bahretal nach einem Überholmanöver von der Fahrbahn ab, der Fahrer (33) und sechs weitere Insassen mussten teils schwer verletzt ins Krankenhaus. Einige Stunden später kam von derselben Autobahn ein Sattelzug ab, der Fahrer (39) wurde hier jedoch nur leicht verletzt.