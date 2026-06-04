100 Jahre Villa Bärenfett: So kam's zur Wunderkammer des Wilden Westens

Radebeul - In zwei Jahren feiert das Karl-May-Museum in Radebeul seinen 100. Geburtstag. Die Villa Bärenfett kommt dem Jubiläum etwas zuvor. Sie macht schon in diesem Jahr das Jahrhundert rund.

Die "Villa Bärenfett" sieht zwar aus wie ein Blockhaus, ist aber keines. © Norbert Neumann

Das vermeintliche Blockhaus wurde 1926 im Auftrag von Mays zweiter Ehefrau Klara gebaut - 14 Jahre nach dem Tod von Karl May und zu dessen Gedenken. Es steckt bis heute voller Legenden und Geheimnisse.

Den ersten Trugschluss löst der wissenschaftliche Direktor des Museums, Robin Leipold (38), gleich auf: "Das Blockhaus ist kein echtes Blockhaus. Das wäre zu teuer geworden. Deshalb wurde ein Ziegelbau errichtet und mit halbrunden Stämmen verkleidet."

Das Haus sollte den Abenteuergedanken aus Mays Romanen widerspiegeln und Fremdenzimmer sowie die Kunsthandwerk- und Souvenirsammlung des Paares beherbergen.

Schon vorab stellte sich heraus: Was Karl May von seiner Orientreise 1899/90 und 1908 von der einzigen Amerikareise (u.a. zu den Niagarafällen) mitgebracht hatte, reichte nicht aus.

Deshalb aktivierte Klara Anfang der 1920er-Jahre den Kontakt zu Weltenbummler, Sammler und Artist Ernst Tobis alias "Patty Frank".