21.000 Tonnen Magnesiumkalk von Hubschraubern ausgebracht: Darum "kalkt" Sachsen seine Wälder

Dresden - Vorsicht bei Spaziergängen im Wald: Die Landesforstverwaltung hat nämlich damit begonnen, Sachsens Wälder zu kalken.

So sieht das Kalken aus: Mit einem Helikopter wird über einem Waldstück Kalk ausgebracht. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie "Sachsenforst" mitteilte, werden dazu noch bis Oktober knapp 21.000 Tonnen Magnesiumkalk von Hubschraubern ausgebracht.

Im Fokus der Maßnahme stehen rund 6900 Hektar Wald in den Forstbezirken Adorf, Plauen, Eibenstock, Neudorf, Marienberg, Bärenfels sowie im Bereich des Nationalparks Sächsische Schweiz.

Wo die Hubschrauber aktuell im Einsatz sind, finden Spaziergänger vorab im Internet unter: wald.sachsen.de