Blitz-Abriss von Bröckel-Brücke in Sachsen: So ist der aktuelle Stand

Zittau - Weil Gefahr im Verzug war , konnte der Abriss blitzschnell gehen: In Zittau ist die Bröckel-Brücke "Kummersberg" bereits dem Erdboden gleichgemacht worden. Schon am Wochenende sollen wieder Züge rollen.

Innerhalb weniger Tage ist die einsturzgefährdete Brücke "Kummersberg" beseitigt worden. © Stadt Zittau

Am Montag starteten die Maßnahmen. Dafür rückten unter anderem drei Bagger an.

Zunächst wurden die Geländer sowie störende Vegetation entfernt, bevor sich das schwere Gerät an der Konstruktion zu schaffen machte. Mit Planen, Brettern und einer Behelfsstraße wird dabei der Oberbau der Bahn-Anlage geschützt.

Am Donnerstag war die Querung dann bereits Geschichte, sodass sich um die Böschung gekümmert werden konnte.

"Die Arbeiten liegen nach aktuellem Stand im Zeitplan", erklärte Zittaus Stadtsprecher Kai Grebasch (50) gegenüber TAG24.