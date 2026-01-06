Achtung Lebensgefahr! Trotz Dauerfrost warnen Städte vor dem Betreten von Eisflächen

Leipzig - Nach tagelangem Dauerfrost sind zahlreiche Gewässer in Sachsen zugefroren, die Behörden warnen aber vor dem Betreten der Eisflächen.

Vor allem für Kinder sind die zugefrorenen Seen verlockend. © Lutz Brose

Das Betreten der Tümpel, Seen, Flüsse und Weiher erfolge auf eigene Gefahr, teilte die Stadt Leipzig auf Anfrage mit. Stärke und Tragfähigkeit der natürlichen Eisflächen sind demnach nur schwer einschätzbar und selbst die dicksten Eisflächen gäben keine Garantie auf ausreichende Belastbarkeit.

Das Amt für Umweltschutz wies darauf hin, dass die Stadt Leipzig keine Haftung für Schäden, Unfälle oder den eventuellen Einsatz von Rettungskräften übernimmt. Die Verantwortung und die Kosten hat jeder selbst zu tragen, wie es weiter hieß.

Auch die Landestalsperrenverwaltung warnt vor dem Betreten von Eisflächen auf Flüssen, Talsperren und anderen Wasserspeichern im Freistaat. Durch die wechselnden Wasserspiegel sei das Eis nicht tragfähig, es bestehe Lebensgefahr.

Besondere Vorsicht mahnte Geschäftsführer Eckehard Bielitz bei der Sensibilisierung von Kindern an.

Eltern sollten ihren Kindern die Gefahren beim Betreten von Eisflächen immer wieder vermitteln und durch eigenes, richtiges Verhalten Vorbild sein, empfiehlt er.