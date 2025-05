Ärger mit Techno-Partys in der Königsbrücker Heide: Polizei rückt regelmäßig aus

Von Simona Block

Görlitz/Kamenz - In der Königsbrücker Heide gibt es nach Polizeiangaben regelmäßig Ärger mit Techno-Partys. In dem Wald nordöstlich von Dresden, wo am vergangenen Sonntag eine junge Frau getötet wurde, feiern seit Jahren regelmäßig junge Leute nachts mit lauter Musik.