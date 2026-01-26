AfD-Bürgermeister für Altenberg: Wer ist André Barth?

Altenberg - Die AfD baut ihre Stellung in der Fläche weiter aus: Mit dem Sieg von André Barth (56, AfD) im ersten Wahlgang bei der Bürgermeisterwahl in Altenberg (Osterzgebirge) zieht bereits der zweite AfD-Kandidat in Sachsen in ein Bürgermeisteramt ein.

André Barth (56, AfD) ließ am Sonntag bei den Bürgermeisterwahlen in Altenberg die Konkurrenz deutlich hinter sich. © Daniel Förster

Die Wahl gewann Barth am Sonntag nach dem vorläufigen Ergebnis klar mit 2689 oder 61,8 Prozent der Stimmen vor Johanna Franz (35, parteilos) mit 928 Stimmen (21,3 Prozent). Dahinter folgen Steffen Götze für die Wählervereinigung Geising (WVG, 7,6 Prozent) sowie die Parteilosen Lars Schlegel (4,9 Prozent) und Attila Dorkó (4,4 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 70,8 Prozent.

Barth ist für die Altenberger kein Unbekannter. Der gelernte Facharbeiter für Eisenbahntechnik und studierte Jurist führt das Bürgermeisteramt stellvertretend bereits seit dem überraschenden Rücktritt seines Vorgängers Markus Wiesenberg (37, CDU) im März 2024.

Barth sitzt außerdem im Landtag, hatte aber bereits angekündigt, sein Mandat im Falle eines Wahlsiegs zurückgeben zu wollen. Für ihn wird Jörg Kühne (56) nachrücken, der bereits von 2019 bis 2024 Mitglied des Landtags war.

Ein unbeschriebenes Blatt ist der in Dippoldiswalde wohnhafte Barth auch nicht. Als er vor zehn Jahren seine Anwaltszulassung verlor, versäumte er, den Landtag darüber zu informieren und wurde nach Bekanntwerden zu einer Strafzahlung von 1000 Euro verdonnert.

Vor ihm hatte mit Rolf Weigand (41) in Großschirma (Mittelsachsen) ein weiterer Kandidat der vom sächsischen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuften AfD bei Bürgermeisterwahlen punkten können. In Pirna bekleidet der parteilose Tim Lochner (56) das Bürgermeisteramt, das er 2023 auf der Liste der AfD erobert hatte.