Peinliche Gehälter-Panne in Sachsens Finanzverwaltung - Grünen-Chefin spricht von Debakel
Dresden - Nach einer Panne bei der Umstellung auf eine neue Software in der sächsischen Finanzverwaltung sprechen die Grünen von einem Debakel.
"Wenn Hochschulen Semesterbeiträge nicht zuordnen können, Gehälter verspätet ankommen und Bußgeldverfahren ins Stocken geraten, ist das kein gewöhnlicher Softwarefehler - dann steht die Funktionsfähigkeit staatlicher Abläufe infrage", sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert (43).
Laut dem Landesamt für Finanzen sind die Schwierigkeiten, von einzelnen Problemen abgesehen, inzwischen behoben.
Schubert erinnerte in diesem Zusammenhang an die "Hetzkampagne der CDU-Fraktion" gegen Ex-Umweltminister Wolfram Günther (52, Grüne).
Damals verspätete sich die Zahlung der landwirtschaftlichen Direkthilfen um einen Monat.
"Das, was hier jetzt passiert, hat ein deutlich größeres Ausmaß und Schadpotenzial", wetterte Schubert. Eine Kleine Anfrage zur Klärung offener Fragen laufe, teilte sie mit.
Titelfoto: Thomas Türpe