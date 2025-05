Kein Geld für Feuerwehren? Innenminister Schuster zerpflückt AfD-Kritik

Schuster wollte das nicht gelten lassen. Er rechnete vor, dass der Freistaat in den vergangenen sieben Jahren jährlich 40 Mio. Euro in die Feuerwehren investierte und damit die Ausgaben verdoppelte. Zusammen mit den Ausgaben für das "Waldbrandkonzept" und mit dem Gemeindeanteil seien so fast eine Dreiviertel-Milliarde Euro geflossen.

Die Feuerwehren im Freistaat kommen nicht nur, wenn's brennt. Und das 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. © imago/Christian Grube

In Sachsen gibt es rund 43.000 Feuerwehrleute, die in 1700 Freiwilligen Feuerwehren tätig sind. Dazu kommen etwa 20.000 werdende Kameraden, die sich in den Kinder- und Jugendfeuerwehren engagieren, darüber hinaus acht Berufsfeuerwehren und 3000 Aktive in den Werksfeuerwehren.

Also, alles gut im Feuerwehrland Sachsen? Valentin Lippmann (31, Grüne) monierte in der kontrovers geführten Debatte, dass die Feuerschutzsteuer, anders als von der Staatsregierung geplant, vollumfänglich an die Kommunen weitergereicht werden müsse.

Jens Hentschel-Thöricht (47, BSW) stellte Lücken bei Ausbildung und Personal fest. Und Rico Gebhardt (61, Linke) erinnerte an die "Ausbildungszeit", die es den Feuerwehrleuten ermöglichen würde, Fortbildungen nicht im Urlaub oder in ihrer Freizeit zu absolvieren.