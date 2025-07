Nicht nur Brandanschläge: Immer wieder Attacken auf Meißner Verein

Meißen - Seit gut einem Jahrzehnt leistet der Verein "Buntes Meißen" integrative Arbeit, hat von Beginn an immer wieder mit Anfeindungen, Drohschreiben und Anschlägen zu kämpfen. Nachdem im vorigen Jahr eine Handgranaten-Attrappe zum traurigen Höhepunkt der Attacken wurde, kam es nun zu einer Brandstiftung auf dem Vereinsgelände des Vereins.

Vereinssprecherin Maria Fagerlund (42) kennt sich mit Brandanschlägen leider schon aus. © Steffen Füssel

Gegen 23 Uhr brannte Sonntagnacht ein mehrere Meter langer Haufen Grünschnitt. Zudem fanden von Zeugen alarmierte Beamte ein Plakat und einen mit volksverhetzenden Parolen beschmierten Laternenpfahl vor.

Ermittelt wird gegen einen Deutschen (43), der zumindest für die Schmierereien am Laternenmast in unmittelbarer Nähe sowie das Plakat verantwortlich sein soll.

"Unsere Gründungsgeschichte fing schon mit einem Brandanschlag an. Vor zehn Jahren und einer Woche wurde das Haus in Brand gesteckt, in das wir dann mit unseren ersten Büroräumen gezogen sind", erinnert Vereinssprecherin Maria Fagerlund (42).

Ob gemeinsames Waffelbacken, kreative Stadtführungen, Veranstaltungen für Kinder in den Ferien, Kunstausstellungen, das Angebot von Sprachkursen für Ausländer: Das Angebot des Vereins erstreckt sich über das gesamte Jahr und ist vielfältig.

Als Reaktion auf eine Reichsbürger-Demo gründete sich der Verein unter anderem, um sich für die "Vielfalt der hier lebenden Menschen einzusetzen".