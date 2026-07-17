Fahrgast macht beunruhigende Entdeckung in Dresdner S-Bahn: Polizei veranlasst Evakuierung!

Pirna - Alarm in Pirna! Ein Fahrgast hat am Donnerstagmittag in einer Dresdner S-Bahn eine beunruhigende Entdeckung gemacht. Eine Evakuierung war die Folge.

Aufgrund eines Polizei-Einsatzes stand der S-Bahn-Verkehr in Pirna am Donnerstagmittag kurzzeitig still. © Daniel Förster

"Der Mann hatte bei einem anderen Reisenden eine Waffe bemerkt und den Zugbegleiter informiert", erklärte Frank Rehbein (47), Sprecher der zuständigen Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, gegenüber TAG24.

Betroffen sei kurz nach 13 Uhr eine S1 nach Meißen-Triebischtal gewesen, deren Lokführer am Bahnhof von Pirna auf die Einsatzkräfte gewartet habe. "Es waren zwei Streifen der Bundespolizei und drei Streifen der Landespolizei unterwegs", so Rehbein weiter.

Die Beamten hätten den Bahnsteig sowie die Waggons des Zuges geräumt und den Verdächtigen gestellt. "Dabei kam heraus, dass die Person eine Softair-Waffe bei sich trug", berichtet Rehbein.

Der Deutsche (58) sei betrunken (2,4 Promille), aber kooperativ gewesen. Seine sichergestellte Druckluftwaffe werde derzeit geprüft, so der Sprecher. Laut Gesetz sind Softair-Typen mit einer Geschossenergie von über 7,5 Joule erlaubnispflichtige Waffen, die nur erworben und besessen werden dürfen, wenn eine Waffenbesitzkarte vorhanden ist.