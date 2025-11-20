Alle Augen auf Sachsen: Darum könnte Leipzig bald zum Touristen-Hotspot werden

Leipzig - Im kommenden Jahr blickt die Reisebranche auf Leipzig. Die Messestadt hat den Zuschlag für das größte Fachevent bekommen und darf sich vor wichtigen Akteuren präsentieren.

Kultur-Staatsministerin Barbara Klepsch (60, CDU) freute sich über die Ankündigung. (Archivfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Wer in Leipzig wohnt, weiß vermutlich, wie viel die Stadt zu bieten hat, und auch immer mehr Touristen entdecken die sächsische Metropole.

Das könnte sich in Zukunft auch noch steigern, denn 2026 reisen die wichtigsten Personen aus der Tourismusbranche zum Deutschen Tourismustag, der größten Fachtagung der Branche, an.

"Es ist ein starkes Signal, dass der Tourismustag im kommenden Jahr nach Leipzig kommt und wir uns als Gastgeber dieser wichtigen Veranstaltung präsentieren können", freute sich am Mittwoch Sachsens Staatsministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch (60, CDU).

Der Deutsche Tourismusverband (DTV) richtet das Netzwerk-Event jedes Jahr aus. Bei Präsentationen, Vorträgen und Fachexkursionen darf sich die gastgebende Stadt vorstellen und über ihre Highlights berichten. Es werden Hunderte Gäste erwartet.