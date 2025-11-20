 557

Angler geht vor den Augen seines Enkels unter: Hier suchen sie nach dem vermissten Opa

Es sollte ein gemütlicher Angelausflug von Opa (63) und Enkel (12) auf dem Geierswalder See bei Hoyerswerda werden, endete jedoch in einer Tragödie.

Von Jakob Anders

Hoyerswerda - Es sollte ein gemütlicher Angelausflug von Opa (63) und Enkel (12) auf dem Geierswalder See bei Hoyerswerda werden, endete jedoch in einer Tragödie: Gegen 13 Uhr kenterte das Motorboot (Typ "Ibis") am Feiertag aus noch ungeklärter Ursache. Großvater und Enkel fielen ins kalte Wasser.

Rettungstaucher gingen am Donnerstag auf die Suche nach dem Mann.
Rettungstaucher gingen am Donnerstag auf die Suche nach dem Mann.  © Ove Landgraf

"Ersthelfer retteten den Jungen. Der Mann blieb aber vermisst", berichtet Polizeisprecher Kai Siebenäuger (45).

Der Junge wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht suchten vor Ort mit Unterstützung von einem Hubschrauber, einer Drohne und mehreren Rettungsbooten - ohne Erfolg.

Zwar wurde das gekenterte Boot geborgen, doch mit dem Einbruch der Dunkelheit musste die Suche am Mittwoch abgebrochen werden.

Alle Augen auf Sachsen: Darum könnte Leipzig bald zum Touristen-Hotspot werden
Sachsen Alle Augen auf Sachsen: Darum könnte Leipzig bald zum Touristen-Hotspot werden

Am Donnerstag zeigte sich der See von seiner ungemütlichen Seite. Geschlossene Vereine und Kneipen, kalter Wind, graue Wellen.

Die Idylle am Geierswalder See ist getrübt: Ein Mann (63) fiel von seinem Boot ins Wasser, wird seit Mittwoch vermisst.
Die Idylle am Geierswalder See ist getrübt: Ein Mann (63) fiel von seinem Boot ins Wasser, wird seit Mittwoch vermisst.  © Ove Landgraf

Die Hoffnung, den 63-Jährigen lebend zu finden, ist verschwindend gering

Der 63-jährige Angler wird weiterhin vermisst.
Der 63-jährige Angler wird weiterhin vermisst.  © Ove Landgraf

Aus Dresden hinzugezogene Taucher stiegen vom Ufer über den Steg in ein Motorboot, um in dunklen Tiefen nach der vermissten Person zu suchen.

Mehrfach kehrten sie ergebnislos an den Steg zurück. "Ich habe den Mann ein paar Mal hier gesehen. Der war hier angeln. Aber mehr weiß ich nicht", berichtet eine Angestellte vom "Leuchtturm"-Restaurant direkt am See.

Kriminalpolizei und Wasserwacht ermitteln zum Unglückshergang. Dabei ist die Hoffnung, den 63-Jährigen lebend zu finden, verschwindend gering.

Bootsdrama auf Geierswalder See: Suche nach vermisstem 63-Jährigen geht weiter
Sachsen Bootsdrama auf Geierswalder See: Suche nach vermisstem 63-Jährigen geht weiter

Der menschliche Körper verliert im Wasser weitaus schneller Wärme als an der Luft. Bei den aktuellen einstelligen Wassertemperaturen kann ein Mensch nur wenige Minuten überleben ...

Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf

Mehr zum Thema Sachsen: