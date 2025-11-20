Angler geht vor den Augen seines Enkels unter: Hier suchen sie nach dem vermissten Opa

Es sollte ein gemütlicher Angelausflug von Opa (63) und Enkel (12) auf dem Geierswalder See bei Hoyerswerda werden, endete jedoch in einer Tragödie.

Hoyerswerda - Es sollte ein gemütlicher Angelausflug von Opa (63) und Enkel (12) auf dem Geierswalder See bei Hoyerswerda werden, endete jedoch in einer Tragödie: Gegen 13 Uhr kenterte das Motorboot (Typ "Ibis") am Feiertag aus noch ungeklärter Ursache. Großvater und Enkel fielen ins kalte Wasser.

Rettungstaucher gingen am Donnerstag auf die Suche nach dem Mann. © Ove Landgraf "Ersthelfer retteten den Jungen. Der Mann blieb aber vermisst", berichtet Polizeisprecher Kai Siebenäuger (45). Der Junge wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht suchten vor Ort mit Unterstützung von einem Hubschrauber, einer Drohne und mehreren Rettungsbooten - ohne Erfolg. Zwar wurde das gekenterte Boot geborgen, doch mit dem Einbruch der Dunkelheit musste die Suche am Mittwoch abgebrochen werden.

Die Idylle am Geierswalder See ist getrübt: Ein Mann (63) fiel von seinem Boot ins Wasser, wird seit Mittwoch vermisst. © Ove Landgraf

Die Hoffnung, den 63-Jährigen lebend zu finden, ist verschwindend gering