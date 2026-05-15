Sachsen plant Kleinstadt für Katastrophen

Das Modul soll mit Feldbetten ausgestattet sein. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

"Wir setzen uns intensiv dafür ein, das nächste Mobile Betreuungsmodul in Sachsen zu stationieren", sagte Innenminister Armin Schuster (64, CDU) der Deutschen Presse-Agentur.

Mit den Hilfsorganisationen pflege man dazu einen ständigen Austausch. Sie stünden in den Startlöchern und könnten sofort übernehmen.

"Denn Sachsen hat mit seiner Lage im Dreiländereck Deutschland – Polen – Tschechien eine ganz spezifische strategische Bedeutung in verschiedenen Szenarien." Zuerst hatten die "Sächsische Zeitung" und die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.

Bei dem Mobilen Betreuungsmodul handelt es sich um ein Projekt des Bundes - eine Art Kleinstadt, in der bei Notlagen und Katastrophen Tausende Menschen versorgt werden können.

Das Modul soll etwa mit Zelten, Feldbetten, Stromgeneratoren und Sanitäranlagen ausgerüstet sein und im Katastrophenfall bis zu 5000 Menschen Schutz bieten. Dazu soll es bis zu einem Jahr lang weitgehend unabhängig von lokaler Infrastruktur funktionieren können – unter anderem mit eigener Trinkwasseraufbereitung und Stromversorgung. Der Bund will mehrere dieser Module über ganz Deutschland verteilen.