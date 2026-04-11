Anzeigen in Sachsen um knapp 50 Prozent gestiegen: Das müsst Ihr bei der Drohnen-Nutzung beachten

Chemnitz - Die Nutzung von Drohnen wird immer beliebter: Inzwischen nutzen nicht mehr nur Feuerwehr, Verwaltung und Co. die Fluggeräte, sondern auch immer mehr private Personen. Doch mit der Zahl der registrierten Geräte steigt auch die Zahl der Anzeigen.

Mithilfe von Drohnen kommen besondere Ahmen zustande, wie diese Wasserrutsche aus der Luft. © Sebastian Kahnert/dpa

"Mit Drohnen lassen sich Städte und Landschaften aus einer neuen Perspektive erleben. Wichtig ist aber, dass Drohnenbetreiber die geltenden Regeln kennen und einhalten. Nur so lassen sich Sicherheit im Luftraum und der Schutz der Privatsphäre gewährleisten", erklärt Béla Bélafi (52), Präsident der Landesdirektion Sachsen.

Allein in den vergangenen drei Jahren stiegen Anzeigen im Zusammenhang mit Drohnenflügen um knapp 50 Prozent. Während 2023 im Freistaat noch 58 Anzeigen registriert wurden, waren es 2024 schon 79 und im vergangenen Jahr 87.

"In vielen Fällen wurden Bußgeldbescheide erlassen", so die Landesdirektion.

Die Landesdirektion ist als Luftfahrtbehörde unter anderem für die Genehmigung, die Aufsicht und die Regelung des Betriebs von Drohnen zuständig, ebenso als Zentrale Bußgeldstelle für Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Falsch kann man viel machen, auch wenn man nur eine kleine Drohne besitzt.