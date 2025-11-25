Vollsperrung! Arbeiten auf wichtiger Bundesstraße gestartet

Bad Schandau - Arbeiten gestartet: Seit Montag kann die B172 linkselbisch im Bereich von Bad Schandau nicht befahren werden . Schweres Gerät wurde vor der maroden Bahnbrücke in Stellung gebracht.

Zwischen Bahnbrücke und Abzweig Rietzschgrundstraße ist die B172 in Bad Schandau noch bis Freitag dicht. © Marko Förster

Bis einschließlich Freitag werden zwei Horizontalbohrer zwischen der Abzweigung Rietzschgrundstraße und der Gleisquerung im Einsatz sein.

Ziel ist es, die Felsbeschaffenheit für die geplante Errichtung einer Behelfsbrücke zu untersuchen.

Während der Vollsperrung wird der Verkehr über Lohmen, die Hocksteinschänke und den Ziegenrücken umgeleitet. Diese Strecke war auch bereits während der monatelangen Sperrung der Elbbrücke ausgewiesen.

Betroffen ist etwa der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit seiner Buslinie 241, die in die Abschnitte Pirna - Königstein sowie Bad Schandau - Hinterhermsdorf aufgeteilt werden muss. Dazwischen bleibt als Alternative nur die S1.