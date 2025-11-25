 5.094

Bahnstörung in Sachsen: Laster reißt Oberleitung runter

Nachdem ein Laster Teile der Oberleitung an einem Bahnübergang abgerissen hatte, kam der Bahnverkehr zwischen Großenhain und Ruhland zum Erliegen.

Von Adrian Schintlmeister

Großenhain - Bahnstörung in Sachsen. Nachdem ein Laster Teile der Oberleitung an einem Bahnübergang abgerissen hatte, kam der Bahnverkehr zwischen Großenhain und Ruhland zum Erliegen. Die Störung soll voraussichtlich bis Donnerstag andauern.

Nichts geht mehr: Zwischen Großenhain und Ruhland kam der Bahnverkehr zum Erliegen.  © Fischermedia/Matthias Fischer

Ärgerlich für die Passagiere: Auf der Bahnstrecke von Großenhain nach Ruhland rollt derzeit nichts mehr.

Ein Laster hatte gegen 13.45 Uhr die Oberleitung am Bahnübergang Elstawerdaer Straße in Großenhain beschädigt, wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte.

Der Bahnverkehr auf der eingleisigen Strecke kam daraufhin zum Erliegen. Davon betroffen sind die Züge RE15 und RE18 - sie werden zur Stunde über Elsterwerda umgeleitet. Zwischen Großenhain und Ruhland hat die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Inzwischen steht fest, dass die Oberleitung nicht sofort repariert werden kann. Stand Montagabend werden die Arbeiten erst am morgigen Dienstag beginnen. Rund 500 Meter Tragseil und Fahrdraht müssen erst beschafft werden, hieß es vom Infrastrukturbetreiber DB InfraGO. Die Störung wird voraussichtlich bis Donnerstagabend, den 27. November, andauern.

Kipper mit offener Mulde berührt Kabel

Die Oberleitung wurde schwer beschädigt.  © Fischermedia/Matthias Fischer

Nach allem, was bekannt ist, war bei einem Kipper die Mulde offen, berichtet ein Reporter von der Unfallstelle. Als er den Bahnübergang queren wollte, habe er dann das Kabel berührt.

Bilder von der Einsatzstelle zeigen die zerstörte Leitung, Arbeiter haben derweil den Schlagbaum demontiert.

Die Arbeiten dauern an.

Erstmeldung, 24. November, 16.22 Uhr; aktualisiert um 17.26 Uhr.

