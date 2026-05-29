Zahlreiche S1-Bahnen in Richtung Meißen fallen aktuell aus: Was ist da los?

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Die Bahn kommt - mal wieder nicht: Ab Pirna über Dresden bis nach Meißen Triebischtal fallen am Donnerstag die meisten Verbindungen der S1 aus.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Die Bahn kommt - mal wieder nicht: Ab Pirna über Dresden bis nach Meißen Triebischtal fallen am Donnerstag die meisten Verbindungen der S1 aus.

Läuft mal wieder nicht bei der Bahn: Die S1 fällt vor allem in Richtung Meißen aus, in Richtung Pirna geht es noch.
Läuft mal wieder nicht bei der Bahn: Die S1 fällt vor allem in Richtung Meißen aus, in Richtung Pirna geht es noch.  © TAG24

Die Züge, die normalerweise im 30-Minuten-Takt fahren, müssen stehenbleiben. Grund dafür ist ein Problem mit einer Weiche, das seit 10.40 Uhr am Donnerstagmorgen besteht.

Demnach kann die Weiche 17W8 "in beiden Lagen" nur mit 70 Kilometern pro Stunde befahren werden. Das führt zu Verspätungen und nach einer Weile zu kompletten Ausfällen.

Die Beseitigung sei laut der Bahn für die Nacht vom 29. auf den 30. Mai "beplant".

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Vor Samstagmorgen, dem 30. Mai, müssen sich Fahrgäste also noch auf Ärger einstellen.

In Richtung Meißen scheint die Sonne heute nicht ...
In Richtung Meißen scheint die Sonne heute nicht ...  © TAG24
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In Richtung Pirna sieht es (noch) besser aus.
In Richtung Pirna sieht es (noch) besser aus.  © TAG24

Die S1 in die andere Richtung war am Donnerstag weit weniger schwer betroffen. Ob sich das noch ändert, werden die kommenden Stunden zeigen.

Titelfoto: Bildmontage: TAG24 (2)

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