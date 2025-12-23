Basteln, Braten und Besinnlichkeit: Weihnachtsstimmung in den sächsischen Gefängnissen

Dresden - Auch für Insassen sächsischer Gefängnisse sollen zu Weihnachten ein paar Wünsche in Erfüllung gehen.

Auch in den sächsischen Gefängnissen soll zu den Festtagen besinnliche Stimmung aufkommen. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

"Die Weihnachtszeit ist für uns alle eine besondere Zeit. Dies gilt auch für Gefangene und für diejenigen, die in dieser Zeit mit besonderer Aufmerksamkeit ihren Dienst im Justizvollzug versehen", erklärte Justizministerin Constanze Geiert (49, CDU).

"Jede Geste der Aufmerksamkeit, jede Begleitung und jedes offene Ohr für die Sorgen der Gefangenen ist Teil der Weihnachtsbotschaft, die zu Frieden und Versöhnung aufruft, die tröstet und Hoffnung gibt und unsere Welt menschlicher macht."

Das Ministerium räumte ein, dass die Weihnachtszeit für Gefangene, ihre Familien, Angehörige und Freunde eine besonders belastende Zeit sein kann. Im sächsischen Justizvollzug würden daher vielfältige Maßnahmen umgesetzt, die es Gefangenen und deren Angehörigen ermöglichen, gemeinsam Zeit zu verbringen und das Weihnachtsfest zu feiern.

So könnten Inhaftierte an Advents- und Weihnachtsfeiern, Festgottesdiensten – teilweise mit Krippenspiel und musikalischer Begleitung – teilnehmen.

"In der Weihnachtszeit bestehen großzügige Besuchsmöglichkeiten. In mehreren Justizvollzugsanstalten werden Familienweihnachtsfeiern durchgeführt, bei denen inhaftierte Eltern die Möglichkeit haben, mit ihren Kindern zu spielen, gemeinsam zu basteln und selbst hergestellte Geschenke zu überreichen", hieß es.

Die knapp 3000 Menschen, die die Feiertage in Gefängnissen des Freistaates verbringen, sollten Weihnachten angemessen feiern können.