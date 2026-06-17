Nur jeder Dritte im Osten bekommt Urlaubsgeld

Dresden/Düsseldorf - Ab in den Urlaub! Aber Brutzeln in der Karibik oder tiefes Durchatmen in den Alpen kann sich nicht jeder leisten. Mit Urlaubsgeld ist das deutlich einfacher. Doch darüber kann sich im Osten nur jeder dritte Arbeitnehmer freuen. Im Westen ist der Anteil deutlich höher.

Die Chance auf Urlaubsgeld ist in Jobs mit Tarifbindung deutlich höher, sagt die Chefin des DGB Sachsen, Daniela Kolbe (46). © Thomas Türpe

Da ist mehr drin: Nach einer Online-Befragung des Internet-Portals lohnspiegel.de, das vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung betreut wird, erhalten 44 Prozent der Beschäftigten Urlaubsgeld. In Westdeutschland sind es 46 Prozent, im Osten 33 Prozent.

"Der Ost-West-Unterschied lässt sich mit der geringeren Tarifbindung im Osten erklären", sagt die sächsische DGB-Chefin Daniela Kolbe (46). Sachsen liegt mit lediglich 42 Prozent der Beschäftigten mit Tarifbindung bundesweit an letzter Stelle.

An die Unternehmen appellierte Kolbe, sich nicht länger Tarifverträgen zu verweigern.

"Es ist bekannt, dass die Beschäftigten zunehmend mit den Füßen abstimmen und in Bundesländer pendeln, wo ihnen mehr geboten wird", so Kolbe.