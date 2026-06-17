Wochenlange Bauarbeiten: Hier müssen Reisende jetzt von Bahn auf Bus umsteigen

Halle (Saale) - Aufgrund von Brückenarbeiten fallen bis teilweise Anfang Juli zahlreiche Züge in Sachsen und Sachsen-Anhalt aus.

Während der Bauarbeiten auf den Schienen müssen die Reisenden an vielen Orten auf Ersatzbusse umsteigen. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Nach Angaben des Eisenbahnunternehmens Abellio muss die bereits andauernde Streckensperrung zwischen Merseburg und Weißenfels bis einschließlich 2. Juli verlängert werden.

Das bedeutet einen Ausfall folgender Linien:

RB 25 zwischen Halle, Jena und Saalfeld

RE 15 zwischen Leipzig und Naumburg

S 6 zwischen Naumburg und Leipzig

RE 16 zwischen Merseburg und Weißenfels

Zumindest der Abschnitt zwischen Weißenfels und Naumburg kann aber schon am kommenden Samstag wieder befahren werden, so das Unternehmen.

Die entfallenen Züge sollen demnach durch SEV-Busse ersetzt werden: Der RE15-Bus verkehrt als Expresswagen zwischen dem Leipziger Hbf und Weißenfels, der einzige Zwischenhalt wird Markranstädt sein. Der Markranstädter Bahnhof ist momentan nämlich ebenfalls für den Zugverkehr gesperrt.

Fahrgäste mit den Zielen Leipzig-Möckern und Bad Dürrenberg müssen auf die S6-Ersatzbusse zurückgreifen.