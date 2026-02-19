Während andere Krankenhäuser schließen: Klinik-Neubau setzt auf modernste Technik

Radeberg - Endspurt bei den Bauarbeiten im neuen Klinikgebäude vom Epilepsiezentrum Kleinwachau (bei Radeberg). Bereits nächste Woche sollen die ersten Patienten in den Klinikneubau einziehen. Während andernorts gejammert wird, setzt die Spezialklinik Ideen um, die nicht nur Patienten zugutekommen.

Das neue Haus D der Epilepsieklinik in Kleinwachau hat die Form eines Dreiecks mit runden Ecken. © Steffen Füssel

Seit 1889 kümmert man sich in Kleinwachau um Menschen, die an Epilepsie erkrankt sind. Die Epilepsieklinik stellt das Kernstück des Zentrums dar, das Schul- und Heimstädte sowie Arbeitsort für über 300 Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf ist.

Die Spezialklinik besitzt fünf Stationen mit insgesamt 53 Betten (Auslastung 97 Prozent). Lediglich eine weitere Einrichtung in Ostdeutschland besitzt noch das gleiche medizinische Profil.

Entsprechend weite Anreise-Wege nehmen Patienten in Kauf.

"Unser Klinikneubau wird einen DDR-Plattenbau aus den 1970er-Jahren ersetzen, der den Anforderungen einer modernen Patientenversorgung nicht mehr gewachsen ist", sagt Geschäftsführerin Sandra Stöhr (47).