Batteriespeicher in Flammen: Anwohner evakuiert, Einsatz auch am Morgen noch nicht beendet
Bautzen - Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst: In Bautzen mussten im Zuge eines Stromkastenbrandes am Dienstag mehrere Wohnungen evakuiert werden.
Mehrere Menschen mussten aus umliegenden Wohnungen evakuiert und durch die Schnell-Einsatz-Gruppe des Arbeiter-Samariter-Bundes betreut werden.
Bewohner in einem Umkreis von 500 Meter wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen, Klimaanlagen und Lüfter abzuschalten.
Die Warnung galt die gesamte Nacht über und auch am Morgen weiter, wie die Stadtverwaltung mitteilte.
Zum aktuellen Zeitpunkt seien keine Flammen mehr aus dem Container zu sehen, dennoch sind die Einsatzkräfte weiterhin im Dienst.
Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Brand am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Schliebenstraße in Bautzen.
Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten zu einem gemeldeten Stromkastenbrand aus. Vor Ort sahen die Kameraden, dass ein großer Batteriespeicher mit 1,5 Megawatt Leistung Feuer gefangen hatte.
Batteriespeicher brennt: Einsatz dauert an
Wie die Stadt schrieb, dient die Anlage dazu, Stromschwankungen auszugleichen. Sie wurde vom Netz genommen. "Stromausfälle gibt es deswegen nicht".
Während die Löschwasserversorgung aufgebaut wurde, wurden weitere Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes nachalarmiert.
Laut Polizei wurden Warn-Apps ausgelöst, um die Bevölkerung vor dem giftigen Rauch zu warnen, der aus dem in zwei Containern untergebrachten Speicher hervordrang. Verletzt wurde zwar niemand, allerdings stellte sich die Löschung des großen Akkus als schwierig heraus.
Der betroffene Batteriecontainer wird mit Drohnen überwacht, zudem finden fortlaufend Messungen statt, um die Luft auf mögliche Schadstoffbelastung zu kontrollieren. Aktuell gebe es aber keine Belastung, die Anlass zur Sorge bereite.
Die Feuerwehr hatte außerdem damit begonnen, den Batteriespeicher zu kühlen. Die Energieversorgung der Stadt ist durch den Brand nicht beeinträchtigt.
Erstmeldung: 21. Juli, 20.33 Uhr, zuletzt aktualisiert: 22. Juli, 6.56 Uhr
Titelfoto: Domenic Prater/xcitepress/dpa