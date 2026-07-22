Batteriespeicher in Flammen: Anwohner evakuiert, Einsatz auch am Morgen noch nicht beendet

Bautzen - Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst: In Bautzen mussten im Zuge eines Stromkastenbrandes am Dienstag mehrere Wohnungen evakuiert werden.

Zahlreiche Feuerwehrleute sind vor Ort im Einsatz. © JKFOTOS/ Florian Nicks

Mehrere Menschen mussten aus umliegenden Wohnungen evakuiert und durch die Schnell-Einsatz-Gruppe des Arbeiter-Samariter-Bundes betreut werden.

Bewohner in einem Umkreis von 500 Meter wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen, Klimaanlagen und Lüfter abzuschalten.

Die Warnung galt die gesamte Nacht über und auch am Morgen weiter, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Zum aktuellen Zeitpunkt seien keine Flammen mehr aus dem Container zu sehen, dennoch sind die Einsatzkräfte weiterhin im Dienst.

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Brand am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Schliebenstraße in Bautzen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten zu einem gemeldeten Stromkastenbrand aus. Vor Ort sahen die Kameraden, dass ein großer Batteriespeicher mit 1,5 Megawatt Leistung Feuer gefangen hatte.