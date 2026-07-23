Bautzner Batteriespeicher gelöscht: Evakuierte dürfen zurück

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Über einen Tag lang hat ein Batteriespeicher auf dem Schliebenparkplatz im ostsächsischen Bautzen gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Von Chris Pechmann

Bautzen - Feuer gelöscht! Über einen Tag lang hat ein Batteriespeicher auf dem Schliebenparkplatz im ostsächsischen Bautzen gebrannt. In der Nacht zu Donnerstag siegten Einsatzkräfte schließlich über die Flammen. Alle rund 40 Evakuierten sollen bis zum späten Nachmittag wieder zurück in ihre Häuser dürfen.

Ein ferngesteuertes Löschunterstützungsfahrzeug vor dem brennenden Batteriespeicher.
Ein ferngesteuertes Löschunterstützungsfahrzeug vor dem brennenden Batteriespeicher.  © Feuerwehr Bautzen

Wie die Stadt Bautzen am Donnerstag bekannt gab, öffnete ein Bagger den Container für ein ferngesteuertes Löschfahrzeug. 3000 Liter pro Minute hätten dem Feuer dann den Rest gegeben.

Im Anschluss begann man mit engmaschigen Temperaturkontrollen. "Eine Brandwache der Feuerwehr soll noch einige Tage vor Ort bleiben", erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Mittag.

Auch Proben zur Überprüfung von Giftstoffen in angrenzenden Häusern sowie im Wasser werden für eine Analyse im Labor entnommen.

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Bestehende Vorsichtsmaßnahmen sollen laut Oberbürgermeister Karsten Vogt (55, CDU) ebenfalls auslaufen. Anwohnerinnen und Anwohner wurden zuvor gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Klimaanlagen abzustellen und sich so wenig wie möglich im Freien aufzuhalten.

Die Feuerwehr kämpfte über einen Tag lang mit dem schwer zu löschenden Brand.
Die Feuerwehr kämpfte über einen Tag lang mit dem schwer zu löschenden Brand.  © xcitepress/Christian Essler

Bislang keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden

Am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, brach aus noch unklarer Ursache ein Feuer in einer Batteriespeicheranlage an der Schliebenstraße aus. Vier Seecontainer brannten. Die Anlage dient dazu, Stromschwankungen auszugleichen.

"Es gibt momentan keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden", so der Polizeisprecher. Ein technischer Defekt? Ein Brandursachenermittler soll sich am Donnerstag der Frage annehmen. In einigen Tagen sollen die Seecontainer dann abtransportiert werden.

Titelfoto: Fotomontage: Feuerwehr Bautzen//xcitepress/christian essler

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