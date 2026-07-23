Bautzner Batteriespeicher gelöscht: Evakuierte dürfen zurück

Bautzen - Feuer gelöscht! Über einen Tag lang hat ein Batteriespeicher auf dem Schliebenparkplatz im ostsächsischen Bautzen gebrannt. In der Nacht zu Donnerstag siegten Einsatzkräfte schließlich über die Flammen. Alle rund 40 Evakuierten sollen bis zum späten Nachmittag wieder zurück in ihre Häuser dürfen.

Ein ferngesteuertes Löschunterstützungsfahrzeug vor dem brennenden Batteriespeicher. © Feuerwehr Bautzen

Wie die Stadt Bautzen am Donnerstag bekannt gab, öffnete ein Bagger den Container für ein ferngesteuertes Löschfahrzeug. 3000 Liter pro Minute hätten dem Feuer dann den Rest gegeben.

Im Anschluss begann man mit engmaschigen Temperaturkontrollen. "Eine Brandwache der Feuerwehr soll noch einige Tage vor Ort bleiben", erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Mittag.

Auch Proben zur Überprüfung von Giftstoffen in angrenzenden Häusern sowie im Wasser werden für eine Analyse im Labor entnommen.

Bestehende Vorsichtsmaßnahmen sollen laut Oberbürgermeister Karsten Vogt (55, CDU) ebenfalls auslaufen. Anwohnerinnen und Anwohner wurden zuvor gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Klimaanlagen abzustellen und sich so wenig wie möglich im Freien aufzuhalten.