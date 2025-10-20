Einsatz an Bautzner Schule: Reizgas auf Toilette versprüht

Bautzen - Reizgas-Vorfall in Bautzen ? Auf der Friedrich-Ebert-Straße kam es am Montagvormittag zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Ob Schüler oder Lehrpersonal verletzt wurden, ist noch unklar. © Lausitznews.de / Jens Kaczmarek

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Vorfall am Montag kurz vor 10 Uhr.

Offenbar haben Unbekannte Reizgas auf einer Toilette der Oberschule versprüht worden sein.

Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort und prüfen die Lage. Neben Polizei und Feuerwehr sind auch mehrere Sanitäter anwesend.

Laut Polizei wurden mehrere Personen leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.