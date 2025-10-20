Einsatz an Bautzner Schule: Verdacht auf Reizgas

Bautzen - Reizgas-Vorfall in Bautzen ? Auf der Friedrich-Ebert-Straße kam es am Montagvormittag zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Ob Schüler oder Lehrpersonal verletzt wurden, ist noch unklar. © Lausitznews.de / Jens Kaczmarek

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Vorfall am Montag kurz vor 10 Uhr.

Ersten Informationen zufolge soll in der Oberschule an der Friedrich-Ebert-Straße Reizgas versprüht worden sein.

Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort und prüfen die Lage. Neben Polizei und Feuerwehr sind auch mehrere Sanitäter anwesend.

Ob tatsächlich ein Reizstoff ausgetreten ist und ob Personen dabei verletzt wurden, ist bislang noch nicht bestätigt.

