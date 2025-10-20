 528

Einsatz an Bautzner Schule: Verdacht auf Reizgas

Von Benjamin Richter

Bautzen - Reizgas-Vorfall in Bautzen? Auf der Friedrich-Ebert-Straße kam es am Montagvormittag zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Ob Schüler oder Lehrpersonal verletzt wurden, ist noch unklar.  © Lausitznews.de / Jens Kaczmarek

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Vorfall am Montag kurz vor 10 Uhr.

Ersten Informationen zufolge soll in der Oberschule an der Friedrich-Ebert-Straße Reizgas versprüht worden sein.

Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort und prüfen die Lage. Neben Polizei und Feuerwehr sind auch mehrere Sanitäter anwesend.

Ob tatsächlich ein Reizstoff ausgetreten ist und ob Personen dabei verletzt wurden, ist bislang noch nicht bestätigt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind an der Bautzner Schule im Einsatz.  © xcitepress/Christian Essler

Reizgas-Vorfall an Schule in Bautzen? Polizei ermittelt

Während die Feuerwehr das Gebäude belüftet, hat die Polizei erste Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Details zu dem Vorfall in Bautzen sind derzeit noch nicht bekannt.

