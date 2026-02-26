Pferde entlaufen: Bahnstrecke in Sachsen voll gesperrt!

Bautzen - Nichts geht mehr auf der Bahnstrecke zwischen Bischofswerda und Bautzen in Ostsachsen! Der Verkehr kam am Donnerstagnachmittag plötzlich zum Erliegen.

Ausgebüxte Pferde bringen am Bahnhof Bautzen seit Donnerstagnachmittag den Fahrplan durcheinander. (Archivbild) © Steffen Füssel

Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, wurden entlaufene Pferde durch die Bundespolizei gemeldet. Alle Gleise des Bahnhofs Bautzen sind deshalb kurz nach 14 Uhr gesperrt worden.

Wenig später ist aus Sicherheitsgründen auch der Zugbetrieb von und nach Bischofswerda vorübergehend eingestellt worden.

Neben Kräften der Bundespolizei sind die Landespolizei, die Feuerwehr, der Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie der Pferdehalter alarmiert.