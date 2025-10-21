Rauch aus der Toilette: Bautzner Bahnhof evakuiert!

Bautzen - Der Bautzner Bahnhof musste am Dienstagabend evakuiert werden. Auch weiterhin kann das Gebäude nicht betreten werden.

Auf einer Toilette im Bautzener Bahnhof brannte ein Papierkorb. © LausitzNews/Florian Nicks

Grund für die Evakuierung war ein Papierkorb auf einer Toilette, der gegen 17 Uhr mutwillig in Brand gesetzt worden ist, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden mehrere Personen nach draußen befördert und die Geschäfte im Bahnhof geschlossen.

Derzeit wird der Bautzner Bahnhof noch belüftet.

In Absprache mit der Feuerwehr entschieden sich die Einsatzkräfte dazu, das Bahnhofsgebäude solange noch geschlossen zu halten.