Rauch aus der Toilette: Bautzner Bahnhof evakuiert!

Der Bautzner Bahnhof musste am Dienstagabend evakuiert werden.

Von Malte Kurtz

Bautzen - Der Bautzner Bahnhof musste am Dienstagabend evakuiert werden. Auch weiterhin kann das Gebäude nicht betreten werden.

Auf einer Toilette im Bautzener Bahnhof brannte ein Papierkorb.
Auf einer Toilette im Bautzener Bahnhof brannte ein Papierkorb.

Grund für die Evakuierung war ein Papierkorb auf einer Toilette, der gegen 17 Uhr mutwillig in Brand gesetzt worden ist, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden mehrere Personen nach draußen befördert und die Geschäfte im Bahnhof geschlossen.

Derzeit wird der Bautzner Bahnhof noch belüftet.

In Absprache mit der Feuerwehr entschieden sich die Einsatzkräfte dazu, das Bahnhofsgebäude solange noch geschlossen zu halten.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurde der Bahnhof evakuiert.
Aufgrund der Rauchentwicklung wurde der Bahnhof evakuiert.
Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Am Abend musste der Bahnhof allerdings noch belüftet werden.
Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Am Abend musste der Bahnhof allerdings noch belüftet werden.

Die Polizei hat unterdessen die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Wann der Bahnhof wieder betreten werden kann, war noch nicht bekannt.

