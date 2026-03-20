Sächsische Landesvertretung lädt zu "Sorbischem Ostermarkt" in der Hauptstadt ein

Bautzen/Berlin - Sorbische Ostern in der Bundeshauptstadt: Am Samstag lädt die Sächsische Landesvertretung in Berlin zum ersten "Sorbischen Ostermarkt - Serbske jutrowne wiki".

Bunte Eier gibt es beim Sorbischen Ostermarkt auch zu kaufen. (Symbolbild) © PR

Der Markt sei ein Experiment, sagte der Bevollmächtigte des Freistaates beim Bund, Markus Franke (47): "Wir möchten mit dem breiten Angebot auch Familien und potenzielle Touristen ansprechen."

Der Zuspruch ist bereits vorab groß. Ein Workshop zum Ostereierverzieren in der Bossiertechnik ist ausgebucht.

Selbstverständlich werden Ostereier in unterschiedlichen Techniken auch zum Kauf angeboten.