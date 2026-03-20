Sächsische Landesvertretung lädt zu "Sorbischem Ostermarkt" in der Hauptstadt ein
Bautzen/Berlin - Sorbische Ostern in der Bundeshauptstadt: Am Samstag lädt die Sächsische Landesvertretung in Berlin zum ersten "Sorbischen Ostermarkt - Serbske jutrowne wiki".
Der Markt sei ein Experiment, sagte der Bevollmächtigte des Freistaates beim Bund, Markus Franke (47): "Wir möchten mit dem breiten Angebot auch Familien und potenzielle Touristen ansprechen."
Der Zuspruch ist bereits vorab groß. Ein Workshop zum Ostereierverzieren in der Bossiertechnik ist ausgebucht.
Selbstverständlich werden Ostereier in unterschiedlichen Techniken auch zum Kauf angeboten.
Im Rahmenprogramm gibt es Vorträge zu Bräuchen und sorbischen Trachten sowie handgemachte Musik auf der sorbischen Geige und dem Dudelsack von Musikern des Sorbischen National-Ensembles Bautzen.
Der Markt läuft von 10 bis 16 Uhr in der Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund, Brüderstraße 11/12.
Titelfoto: PR