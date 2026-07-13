Nach Tod von Bonnie Tyler: Drei Konzerte in Sachsen abgesagt - Das müssen Ticket-Inhaber beachten

Löbau/Leipzig/Zwickau - Diese Schocknachricht ging um die Welt: Am Mittwochabend verstarb Bonnie Tyler nach Not-OP und künstlichem Koma mit 75 Jahren in einem portugiesischen Krankenhaus. Eigentlich wollte die Rockikone im Rahmen ihrer "Jubilee 2026 Tournee" noch einige Auftritte meistern – so auch in Sachsen . Die drei geplanten Events mussten nun jedoch abgesagt werden.

Bonnie Tyler (†75) wollte noch mindestens drei Konzerte in Sachsen geben. (Archivbild) © Alastair Grant/AP/dpa

Betroffen ist das Konzert am 30. Oktober in Löbau (Oberlausitz), wo die Sängerin im Messepark auf der Bühne stehen wollte. "Die Vorfreude auf diesen ganz besonderen Abend war riesig – umso tiefer sitzt jetzt der Schmerz über diesen großen Verlust", schreiben die Verantwortlichen der Location auf Facebook.

Bereits gekaufte Tickets könnten an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. "Der Veranstalter arbeitet bereits mit Hochdruck an einer schnellen Umsetzung der Ticketrücknahme, um eine reibungslose Rückerstattung zu gewährleisten", heißt es.

Nur ein paar Tage später sollte Tyler am 4. November in Leipzig im "Haus Auensee" zu erleben sein. Doch auch dazu wird es nicht kommen. "Bereits gekaufte Karten werden bei den VVK-Stellen, bei denen sie gekauft wurden, zurückgenommen", lassen die Betreiber der Konzerthalle wissen.

Ursprünglich war geplant, dass die Musikerin ebenfalls in Zwickau beim "Open Air Live 2026" auf der Freilichtbühne performt. Wegen ihrer gesundheitlichen Probleme war der Programmpunkt jedoch bereits auf den 16. Juli im kommenden Jahr verschoben worden. Auch dieser Termin musste nun gestrichen werden.