Nach Tod von Bonnie Tyler: Drei Konzerte in Sachsen abgesagt - Das müssen Ticket-Inhaber beachten
Löbau/Leipzig/Zwickau - Diese Schocknachricht ging um die Welt: Am Mittwochabend verstarb Bonnie Tyler nach Not-OP und künstlichem Koma mit 75 Jahren in einem portugiesischen Krankenhaus. Eigentlich wollte die Rockikone im Rahmen ihrer "Jubilee 2026 Tournee" noch einige Auftritte meistern – so auch in Sachsen. Die drei geplanten Events mussten nun jedoch abgesagt werden.
Betroffen ist das Konzert am 30. Oktober in Löbau (Oberlausitz), wo die Sängerin im Messepark auf der Bühne stehen wollte. "Die Vorfreude auf diesen ganz besonderen Abend war riesig – umso tiefer sitzt jetzt der Schmerz über diesen großen Verlust", schreiben die Verantwortlichen der Location auf Facebook.
Bereits gekaufte Tickets könnten an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. "Der Veranstalter arbeitet bereits mit Hochdruck an einer schnellen Umsetzung der Ticketrücknahme, um eine reibungslose Rückerstattung zu gewährleisten", heißt es.
Nur ein paar Tage später sollte Tyler am 4. November in Leipzig im "Haus Auensee" zu erleben sein. Doch auch dazu wird es nicht kommen. "Bereits gekaufte Karten werden bei den VVK-Stellen, bei denen sie gekauft wurden, zurückgenommen", lassen die Betreiber der Konzerthalle wissen.
Ursprünglich war geplant, dass die Musikerin ebenfalls in Zwickau beim "Open Air Live 2026" auf der Freilichtbühne performt. Wegen ihrer gesundheitlichen Probleme war der Programmpunkt jedoch bereits auf den 16. Juli im kommenden Jahr verschoben worden. Auch dieser Termin musste nun gestrichen werden.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Rückerstattung bei Eventim über Website
Auf der Veranstaltungsseite der Stadt heißt es zu Tylers Tod: "Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Wegbegleitern und allen Fans." Ticket-Inhaber könnten ihre Eintrittskarten an den genutzten Vorverkaufsstellen zurückgeben.
Eventim-Kunden finden auf der Website des Unternehmens eine Suche, wo für das jeweilige Event eine Rückabwicklung beantragt werden kann.
Titelfoto: Alastair Grant/AP/dpa