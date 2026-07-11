Nach Not-OP und künstlichem Koma: "Total Eclipse of the Heart"-Sängerin Bonnie Tyler ist tot!

Faro (Portugal) - Erst vor Kurzem war Bonnie Tyler aus ihrem künstlichen Koma erwacht , nun der Schock: Die "Total Eclipse of the Heart"-Sängerin ist nach Angaben ihrer Familie gestorben! Die britische Rockikone wurde 75 Jahre alt.

Weltstar Bonnie Tyler wurde 75 Jahre alt. © dpa | Sebastian Gollnow

Auf der Website der weltberühmten Waliserin war am Donnerstag zu lesen: "Bonnies Familie und ihr Team geben mit tiefem Bedauern bekannt, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit, wegen der sie behandelt wurde, verstorben ist."

Nach Herzstillstand und einer Not-OP am Darm war Tyler im Mai in ein künstliches Koma versetzt worden. Mitte Juni erwachte die "Holding Out for a Hero"-Interpretin - "aber ihr geht es immer noch sehr schlecht und sie ist auf intensive Pflege im Krankenhaus angewiesen", hieß es damals von ihrem Management.

Doch von den gesundheitlichen Zwischenfällen konnte der Weltstar sich leider nicht mehr erholen. "Wir werden in Kürze eine weitere Erklärung abgeben, bitten jedoch vorerst darum, unsere Privatsphäre zu respektieren, während wir diese Tragödie verarbeiten", ließen ihre Angehörigen verlauten.

Gaynor Sullivan (geborene Hopkins), so der bürgerliche Name der Sängerin, erblickte am 8. Juni 1951 im walisischen Skewen das Licht der Welt. Ohne Abschluss ging sie mit 16 von der Schule und widmete sich neben ihrem Job in einem Supermarkt der Musik.