Elberadweg ist wieder die Nummer eins

Sachsen - Zurück an der Spitze: Nach fünf Jahren auf dem Silberrang hat sich der Elberadweg wieder auf den ersten Platz des deutschlandweiten Radweg-Rankings gekämpft.

Der Elberadweg durchquert schöne Landschaften und tolle Städte, z. B. auch Dresden. © imago images/Sylvio Dittrich

Das ergab eine Online-Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC).

Damit stößt er Langzeit-Sieger Weser-Radweg vom Thron, der sich nun mit dem zweiten Platz begnügen muss, gefolgt vom Ostseeküsten-Radweg.

Gerade wegen der naturnahen Route über lange Strecken hinweg hat sich der Elberadweg als meistbefahrener und beliebtester Radweg durchgesetzt.

An der Umfrage teilgenommen haben rund 17.300 Menschen.