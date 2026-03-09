Elberadweg ist wieder die Nummer eins
Sachsen - Zurück an der Spitze: Nach fünf Jahren auf dem Silberrang hat sich der Elberadweg wieder auf den ersten Platz des deutschlandweiten Radweg-Rankings gekämpft.
Das ergab eine Online-Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC).
Damit stößt er Langzeit-Sieger Weser-Radweg vom Thron, der sich nun mit dem zweiten Platz begnügen muss, gefolgt vom Ostseeküsten-Radweg.
Gerade wegen der naturnahen Route über lange Strecken hinweg hat sich der Elberadweg als meistbefahrener und beliebtester Radweg durchgesetzt.
An der Umfrage teilgenommen haben rund 17.300 Menschen.
Der Elberadweg führt über 1300 Kilometer vom tschechischen Riesengebirge bis zur Nordsee. Allein 185 Kilometer davon verlaufen durch Sachsen.
