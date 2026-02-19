Brennende Barrikaden im Hotel: Junkie nach Mord-Versuchen in Haft

Leipzig - Er wollte offenbar Menschen sterben sehen. In Leipzig ist ein Mann wegen siebenfachen versuchten Mordes inhaftiert worden . Er soll in der Silvesternacht einen heimtückischen Brandanschlag auf ein Innenstadt-Hotel verübt haben. Die Details sind schockierend.

Das B&B-Hotel Leipzig City - hier gab es in der Silvesternacht einen heimtückischen Brandanschlag. © privat

Der Polizei ist Thomas B. (42) schon seit Jahren bekannt. Obwohl er auf dem Papier eine Meldeadresse in Leipzig hat, wird er dennoch jener Obdachlosen-Szene zugerechnet, die rund um den Hauptbahnhof ein Leben aus Beschaffungskriminalität und Drogenkonsum fristet.

Unzählige Diebstähle, Schwarzfahrten und Körperverletzungsdelikte finden sich in seinen Akten bei der Staatsanwaltschaft.

In der Silvesternacht ist aus dem Kleinkriminellen nun ein Schwerverbrecher geworden, glaubt man den Ermittlungen.

Gegen 1 Uhr soll sich Thomas B. über einen Seiteneingang ins B&B-Hotel an der Nikolaistraße eingeschlichen haben. Im vierten und fünften Stockwerk begann er, aus Wäschewagen und weiteren Hotel-Utensilien auf den Fluren Barrikaden zu bauen.

Während die Hotelgäste arglos in ihren Zimmern schliefen oder die Silvester-Shows im TV ansahen, habe der Junkie die Barrikaden angezündet.

Offenbar wollte er, dass die Menschen nicht mehr ins Freie flüchten können. Wie aus Justizkreisen zu erfahren war, soll B. auch die auf den Fluren befindlichen Feuerlöscher manipuliert haben.