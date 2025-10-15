Buhlen um Rüstungs-Deals: Wirtschaftsminister stattet Sachsens Waffenschmieden Besuch ab

Dresden - Die Botschaft war eindeutig: Wir können auch Rüstung! Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD) hat auf einer Besuchstour bei Unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie für mehr Investitionen in diesem Bereich geworben.

Verteidigung und Wehrhaftigkeit sind derzeit heiß diskutierte Themen - auch in Sachsen (im Foto: eine Fernbedienbare Waffenstation). © IMAGO/Bihlmayerfotografie

Der Hintergrund ist klar: Der Freistaat Sachsen möchte von den in Aussicht gestellten Milliarden-Investitionen des Bundes für die Verteidigung profitieren.

Im Fokus stehen Neuansiedlungen, aber auch Aufträge für bestehende Unternehmen und Start-ups.

"Wenn wir als ostdeutsches Bundesland zögern oder ablehnen, werden diese Investitionen anderswo in Deutschland getätigt", so Panter. Damit gingen neue Arbeitsplätze, Innovationen und industrielle Wertschöpfung verloren. Panter: "Ich halte das für fahrlässig."

Der Politiker besuchte am Mittwoch vier Unternehmen, die im Freistaat bereits im Bereich Verteidigung und Sicherheit produzieren.