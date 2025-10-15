Buhlen um Rüstungs-Deals: Wirtschaftsminister stattet Sachsens Waffenschmieden Besuch ab
Dresden - Die Botschaft war eindeutig: Wir können auch Rüstung! Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD) hat auf einer Besuchstour bei Unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie für mehr Investitionen in diesem Bereich geworben.
Der Hintergrund ist klar: Der Freistaat Sachsen möchte von den in Aussicht gestellten Milliarden-Investitionen des Bundes für die Verteidigung profitieren.
Im Fokus stehen Neuansiedlungen, aber auch Aufträge für bestehende Unternehmen und Start-ups.
"Wenn wir als ostdeutsches Bundesland zögern oder ablehnen, werden diese Investitionen anderswo in Deutschland getätigt", so Panter. Damit gingen neue Arbeitsplätze, Innovationen und industrielle Wertschöpfung verloren. Panter: "Ich halte das für fahrlässig."
Der Politiker besuchte am Mittwoch vier Unternehmen, die im Freistaat bereits im Bereich Verteidigung und Sicherheit produzieren.
Panter besucht MWK Defence in Königswartha
Die MWK Defence GmbH (Königswartha) fertigt ganze Anlagen für die Bundeswehr sowie die wehrtechnische Industrie im In- und Ausland und setzt Panzerketten instand.
Fallschirme aus Seifhennersdorf: Panter bei Spekon
Die Spekon GmbH (Seifhennersdorf) stellt u.a. Fallschirmsysteme her, mit denen sie weltweit zu den Branchenführern gehört.
Sachsens Wirtschaftsminister auch in Wilsdruff und Dresden
Die PMG Precision Mechanics Group (Wilsdruff) ist auf Präzisionsbauteile für Kunden aus den Industriebereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Defence spezialisiert.
Rohde & Schwarz (Dresden) bietet Systemlösungen für Funkkommunikation und Radar sowie Hochsicherheits-Netzwerk- und Cybersicherheitslösungen an.
Panter wirbt für offene Diskussion über Verteidigungsindustrie
Panter warb dafür, die Diskussion über die Verteidigungsindustrie offen zu führen. "Unsere Freiheit braucht Sicherheit. Und diese Sicherheit muss sichtbar sein. Deshalb bin ich überzeugt: Deutschland muss verteidigungsfähig werden - auch wirtschaftlich."
Bedenken nehme er ernst. Aber keine Industrieansiedlungen seien keine Alternative, betonte Panter.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa, Sebastian Willnow/dpa