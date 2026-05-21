Tanken missachten 12-Uhr-Regel: Minister macht Jagd auf die Regelbrecher in Sachsen

Dresden - Die Bundesregierung feierte sich für diese tolle Idee, die angeblich helfen sollte, zu teure Preise an der Zapfsäule zu vermeiden. Doch zu viele Tankstellen in Sachsen verstoßen gegen die 12-Uhr-Regel. Jetzt reagiert der Wirtschaftsminister und kündigt deutlich mehr Kontrollen an.

Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD) will Tankstellen stärker kontrollieren. © Eric Münch

"Wir sprechen gerade mit den Kommunen, damit es geahndet werden kann, wenn Schindluder getrieben wird mit dieser Regel", sagt Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD).

Zuvor hatte er sich mit seiner Amts- und Parteikollegin, Sozialministerin Petra Köpping (67), darauf verständigt, dass die Zuständigkeit für die Marktüberwachung beim Wirtschaftsministerium liegt.

Die 12-Uhr-Regel gilt seit 1. April. Sie schreibt vor, dass Tankstellen nur einmal am Tag - um 12 Uhr mittags - die Preise anheben dürfen. Senkungen sind dagegen immer möglich.

Die Vorgabe wurde eingeführt, nachdem der Iran-Krieg zu stark steigenden Spritpreisen geführt hatte. Die Regelung soll Kunden mehr Orientierung geben. Bei Verstößen drohen den Tankstellenbetreibern Bußgelder von bis zu 100.000 Euro.