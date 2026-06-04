"Deutlich stabilisierter Kurs": Sachsens Airports spüren leichten Aufwind

Dresden/Leipzig - Sachsens Flughäfen haben offenbar ihre schwerste Krise hinter sich. Obwohl die Branche unter Druck bleibt, sehen Experten und Politik Chancen.

Die Mitteldeutsche Flughafen AG steht unter Druck. Die Konkurrenz in Prag oder Breslau zieht Airlines an, weil dort das Starten und Landen günstiger ist als in Deutschland. © imago images/Aleksander Kalka

Bereits im Juni - und damit sechs Monate vorfristig - erreicht die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) wichtige Sanierungsziele. Das sei "außerordentlich begrüßenswert, gerade in diesen Zeiten", sagt der Luftverkehrsexperte Hartmut Fricke von der Technischen Universität Dresden.

Die Rahmenbedingungen für die Luftverkehrswirtschaft würden jedoch "zumindest bis 2030 nicht wirklich einfacher".

Ob die Restrukturierungsphase tatsächlich vorzeitig beendet werden kann, entscheiden nach Unternehmensangaben der Sanierungsberater KPMG und die finanzierenden Banken. Die Flughafengruppe befinde sich wirtschaftlich auf einem deutlich stabilisierten Kurs.

Der Luftverkehr bleibt aber unter Druck, denn Fliegen ist in Deutschland deutlich teurer geworden. Zudem hätten viele Fluggesellschaften ihr Angebot an Regionalflughäfen reduziert.