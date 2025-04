Hetz-Anzeige in sächsischem Amtsblatt: Dachdecker will keine "Hakennasen" ausbilden

Die Stadtverwaltung Sebnitz bezog am späten Mittwochabend Stellung und bezeichnete die Werbeanzeige in einem Beitrag auf Facebook als "verachtend und ausländerfeindlich".

Welche Personengruppen der Dachdeckermeister damit genau von seinem Ausbildungsbetrieb ausschließen wollte, ist noch unklar. Für eine Stellungnahme war Ronney W. bisher nicht zu erreichen. Eine Mitarbeiterin erklärte gegenüber TAG24 am Telefon, dass sie sich von der Anzeige distanziere und dass allein ihr Chef dafür verantwortlich gewesen sei.

Kretzschmar betonte im Gespräch mit TAG24, wie "wahnsinnig erschreckend" er die Anzeige finde. Nachdem er am Mittwochabend vom Verlag das Berichtsexemplar bekommen und die diskriminierende Anzeige bemerkt hatte, habe er noch versucht, den Versand des Amtsblatts an die Haushalte zu stoppen - jedoch ohne Erfolg.

Oberbürgermeister Ronald Kretzschmar (42) stellte aus diesem Grund bereits Strafanzeige wegen Volksverhetzung, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Donnerstag erklärte.

Im Amtsblatt der 10.000-Einwohner-Stadt Sebnitz sorgt eine diskriminierende Anzeige für Aufregung. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Seitens der Stadtverwaltung Sebnitz wies man unterdessen darauf hin, dass die Stadt nur für den redaktionellen Teil des Amtsblatts verantwortlich sei und den Anzeigenteil erst nach der Veröffentlichung zu Gesicht bekomme: "Dieser liegt allein in der Verantwortung des Verlages."

Der verantwortliche Verlag ist dabei die "Linus Wittich Medien KG" mit Sitz im brandenburgischen Herzberg (Elster). In einer Stellungnahme entschuldigte sich der Verlag für seinen "schwerwiegenden Fehler". Von dem rassistischen Inhalt der Anzeige distanziere man sich "mit aller Deutlichkeit".

Zudem habe man bereits Konsequenzen gezogen: "Wir haben mit sofortiger Wirkung sämtliche Geschäftsbeziehungen zu dem betreffenden Gewerbekunden aufgekündigt und behalten uns weitere rechtliche Schritte vor." Nun gehe es der "Linus Wittich Medien KG" um die Fehleraufarbeitung, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.

Auch Stadtverwaltung und Stadtrat von Sebnitz distanzierten sich fraktionsübergreifend von der Anzeige des Dachdeckermeisters: "Wir distanzieren uns ausdrücklich und entschieden von den in der privaten Anzeige verwendeten Ausdrücken sowie dem menschenverachtenden Gedankengut, das ihr zugrunde liegt. Volksverhetzung, Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit haben bei uns keinen Platz und werden in jeder Form abgelehnt", heißt es dazu in einem Facebook-Beitrag vom Donnerstagvormittag.

Erstmeldung vom 17. April, 10.28 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 12.38 Uhr.