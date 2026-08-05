Doch nicht ausgestorben? Wildkatzen kehren in Leipzigs Auwald zurück

Leipzig - Lange Zeit galt die Europäische Wildkatze in Sachsen als ausgestorben. Dass sie nun wieder zurückgekehrt zu sein scheint, feiert der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) mit einem Info-Tag sowie einem ganz besonderen Titel.

Nachdem man sie lange Zeit für ausgestorben gehalten hatte, kehrt die Wildkatze in Sachsens Wälder zurück. © Martin Schutt/dpa

Es ist offiziell! Der Titel der Auwaldart des Jahres geht in diesem Jahr an die Europäische Wildkatze.

Nachdem man die Fellnase eine lange Zeit für ausgestorben gehalten hatte, ist sie nun in ihre ehemaligen Lebensräume und somit auch in die sächsischen Wälder zurückgekehrt.

"Neben dem Leipziger Auwald gibt es auch Nachweise im Werdauer Wald, der Dübener Heide, im Vogtland und in der Elsteraue südlich von Leipzig", erklärte Marlen Schmid, Projektkoordinatorin des Rettungsnetzes Wildkatze in Sachsen.

Dort würden ihr allerdings unterschiedliche menschengemachte Hindernisse wie etwa Straßen, Siedlungen oder auch Agrarlandschaften die Abwanderung erschweren.